Пермь вошла в ТОП-5 туристических городов ПФО

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Российский сервис бронирования отелей Tvil.ru определил самые популярные у туристов города Приволжского федерального округа по данным броней отелей и апартаментов в 2017 году.

С первого по десятое места рейтинга заняли Казань, Нижний Новгород, Самара, Пермь, Уфа, Саратов, Ижевск, Ульяновск, Чебоксары и Саранск соответственно.

Так, по данным Tvil.ru , в прошлом году в Перми туристы бронировали проживание в отелях и квартирах в среднем на 3 ночи и платили 2,3 тыс. руб. в сутки. Дешевле всего в ПФО проживание туристам обошлось в Чебоксарах и Саранске, а самое дорогое жильё зафиксировано в Нижнем Новгороде.

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