Пермский край укрепляет сотрудничество с Китаем

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В рамках Соглашения между правительством Пермского края (Российская Федерация) и народным правительством провинции Цзянси (Китайская Народная Республика) о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве Пермь посетила делегация из Китая.

В состав делегации вошли представители департамента лесных ресурсов и предприятий лесопромышленного и деревоперерабатывающего комплекса провинции Цзянси во главе с начальником департамента лесных ресурсов провинции господином Янь Ганцзюнем.

В рамках встречи в присутствии заместителя председателя Правительства — министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексея Чибисова и начальника департамента лесных ресурсов Цзянси господином Янь Ганцзюня было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между фондом «Региональный центр инжиниринга», Главным управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю и ООО «Золотой лес».

«Подписанный документ предполагает реализацию проекта по локализации производства по глубокой переработке древесины в нашем регионе, а также дополнительную загрузку перерабатывающих мощностей подведомственных учреждений ГУФСИН по Пермскому краю», — пояснили в региональном минпромторге.

Кроме того, во время визита делегация департамента лесного хозяйства и представители бизнес-сообщества провинции Цзянси познакомились с экспортным и инвестиционным потенциалом Прикамья.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края

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