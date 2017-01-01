ЗиД законтрактовался на 1,5 млрд рублей Основым заказчиком предприятия остается концерн «Алмаз-Антей»

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Фото: Константин Долгановский

Как сообщил «Новому компаньону» заместитель директора ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» по безопасности Александр Сентябов, сумма контрактов, заключённых заводом на 2018 год в данный момент составляет 1,5 млрд руб. «В эту сумму входит и госборонзаказ. Договора заключаются до сих пор, и планируется, что общая сумма контрактов на 2018 год достигнет 2 млрд руб.», — заявляет топ-менеджер.

По словам Сентябова, в 2016 году сумма заказов предприятия составила менее 1 млрд руб. «Самым удачным после 2012 года был 2014 год, тогда сумма контрактов составила 1,5 млрд руб.», — говорит замдиректора.

Напомним, ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» находится в процедуре банкротства с 2006 года. 80 % заказов предприятия выполняется для нужд корпорации «Алмаз-Антей». АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» объединяет предприятия, производящие и разрабатывающие зенитно-ракетное и радиолокационное оборудование. ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» производит взрыватели и пиротехнику для различных систем вооружений.

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