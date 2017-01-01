В Перми откроется выставка фотографий «Дикая природа России»

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Фото: Константин Долгановский

С 19 по 28 января в Фестивальном доме на городской эспланаде будет проходить выставка фотографий «Дикая природа России». В день её открытия состоится творческая встреча с главным редактором «National Georaphic Россия» Андреем Паламарчуком.

Фотовыставка «Дикая природа России» — это более 170 потрясающих снимков, открывающих мир дикой природы нашей страны с новой и неожиданной стороны. На ней представлены лучшие работы одноименного конкурса, проводимого журналом «National Georaphic Россия».

Отметим, фотовыставка распределена по 14 основным номинациям конкурса журнала: «Птицы», «Подводная съемка», «Юные таланты», «Природа в чёрно-белых тонах», «Заповедная Россия», «Фотоистория», «Млекопитающие», «От заката до рассвета», «Мамы и детёныши», «Пейзажи», «Макросъемка», «Растения», «Мобильное фото» и специальной номинации «Энергия жизни».

Среди работ есть фотография пермяка Павла Жигалова «Нежность», сделанная на территории Южно-Камчатского заказника.

Творческая встреча «Всегда говори «да» с главным редактором «National Georaphic Россия» Андреем Паламарчуком пройдет 19 января в 19.00. Он расскажет о том, как работает редакция в Вашингтоне, в Москве, в поле, в море, в небе. На примерах из своего опыта покажет, как создаются истории для National Geographic, поведает о сложных, но полных незабываемых приключений экспедициях.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края

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