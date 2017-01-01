В Прикамье цены на фрукты в среднем выросли на 5%

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Фото: Константин Долгановский

Цены на виноград, яблоки и бананы в Прикамье повысились на 4,6-6,1%, сообщает Пермьстат. Одновременно сухофрукты, груши, апельсины подешевели по сравнению с предыдущим месяцем на 3,1-9,7%.

Наблюдалось увеличение до 3,4% стоимости мясного фарша, колбасы полукопчёной и варёно-копчёной, сосисок, сарделек. Цены на мясные консервы, бескостную свинину и говядину, охлажденные и мороженые куры снизились на 0,5-0,6%.

В группе рыбопродуктов подорожали на 1,5—3,9% рыбное филе, живая и охлаждённая рыба, икра лососевых рыб и рыбные пресервы. Стоимость неразделанной мороженой рыбы, сельди солёной, солёных и копчёных деликатесных продуктов из рыбы снизилась на 0,8-2,0%.

Из ассортимента молочной продукции незначительно подешевели сметана, нежирный творог и йогурт. Одновременно отмечено увеличение на 1,2-4,5% цен на молоко сгущённое с сахаром, питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности и жирный творог.

На 1,4-4,0% подорожали сыры сычужные твёрдые и мягкие, сахар, яйца куриные, газированная вода, фруктовые соки, минеральная и питьевая вода, мягкие конфеты, пиво зарубежных торговых марок, консервы овощные для детского питания.

В среднем на 0,6% также выросли цены в общепите. Дешевле по сравнению с предыдущим месяцем на 1,8-3,0% стали кофе, варенье, джем, повидло, печенье, вино виноградное креплёное, крупа манная, водка, консервы фруктово-ягодные для детского питания, горох и фасоль, овощи натуральные консервированные, маринованные.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в Пермском крае в декабре текущего года увеличилась на 1,0% и составила 3 тыс. 600 руб. на человека.

За истекший месяц в среднем на 4,3% увеличилась стоимость плодоовощной продукции. Индексы цен на картофель и овощи сложились в диапазоне от 91,9% до 127,4%, на фрукты и цитрусовые от 90,3% до 106,1%.

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