Напавшие на пермскую школу подростки отправятся под стражу

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В пермской больнице №4 закончилось выездное судебное заседание об избрании меры пресечения подросткам, напавшим с ножами на школьников и учительницу.

Мотовилихинский районный суд Перми удовлетворил ходатайство следователя ГСУ СКР об аресте организатора нападения сроком на два месяца, сообщает портал 59.ru. Под стражу подросток отправится сразу после выписки из больницы.

По второму обвиняемому в покушении на убийство изначально судья принял решение о домашнем аресте, но прокурор подал ходатайство о заключении под стражу из-за тяжести преступления. После короткого совещания судья Мотовилихинского суда все же сменил меру пресечения с домашнего ареста на заключение. До выздоровления оба подростка останутся в больнице.

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