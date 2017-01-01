ФНС требует признать ООО «Искра-Турбогаз» банкротом Долг предприятия перед налоговой составляет 11 млн рублей

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Фото: Константин Долгановский

20 декабря 2017 года ФНС России в лице инспекции Федеральной налоговой службы по Мотовилихинскому району города Перми обратилось в Арбитражный суд Пермского края с требованием о признании ООО «Искра-Турбогаз» банкротом, обосновывая своё требование наличием неуплаченной свыше трёх месяцев задолженности в размере 11,04 млн руб.

ФНС просит также утвердить временного управляющего должника из числа членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих». Как сообщили в Арбитражном суде Пермского края, заседание по рассмотрению обоснованности иска, назначенное на 16 января, было отложено на 15 февраля.

Напомним, ранее «Искра-Турбогаз» уже признавался банкротом. В декабре 2015 года Арбитражный суд Пермского края объявил предприятие несостоятельным. Инициатором банкротства стал поставщик метрологического оборудования ООО «Урал-Тест» из-за задолженности по договору поставки 2010 года в 255 тыс. руб. Предприятие прошло процедуру наблюдения, вступило в конкурсное производство. Тогда одной из причин банкротства стало сокращение потребностей ПАО «Газпром» в газоперекачивающих агрегатах пермского производства. Так, в годовой отчётности НПО «Искра» за 2016 год сообщается, что создание унифицированного агрегата ГПА-16У мощностью 16 МВт позволило ПАО «Газпром» частично отказаться от услуг НПО «Искра», что привело к снижению объёмов конструкторских работ и количества поставляемых ГПА серии «Урал». Между тем, изготовление газоперекачивающих агрегатов серии «Урал» является одним из основных направлений деятельности ООО «Искра-Турбогаз».

Чистый убыток ООО «Искра-Турбогаз» по итогам 2015 года составлял 308,3 млн руб. В информации на сайте компании, обновлённой в октябре 2017 года, говорится, что «в связи с частичным закрытием производства предприятие реализует излишки оборудования систем ГПА, запасные части к компрессорам, вентиляторы, датчики, кабель, нержавеющий металопрокат, компьютеры, мебель». О сегодняшней ситуации на рынке ГПА сигнализируют и следующие данные: в 2017 году ПАО «НПО «Искра» по итогам 9 месяцев демонстрирует спад выручки и показателей прибыли. Так, убыток предприятия по чистой прибыли составил 204,8 млн руб. При этом, еще в 2016 году прибыль НПО «Искра» была положительной.

НПО «Искра», контролировавшее ООО «Искра-Турбогаз» до 2013 года, в 2016 году вернуло себе актив, выкупив его в рамках банкроства. По данным ресурса bankrot.fedresurs.ru, 5 декабря 2016 года по итогам торгов в форме аукциона был заключён договор в форме купли-продажи с единственным участником торгов ПАО НПО «Искра». ООО «Искра-Турбогаз» было продано НПО «Искра» за 1,27 млрд руб. Через две недели после сделки конкурсный управляющий ООО «Искра-Турбогаз» сообщил о том, что производство по делу о признании ООО «Искра-Турбогах» несостоятельным прекращено.

И вот, с подачи ФНС, «Искра-Турбогаз» вновь может быть объявлено банкротом.





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