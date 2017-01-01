В Перми возбуждено второе уголовное дело из-за трагедии в школе

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

После трагических событий в пермской школе №127 следственные органы возбудили ещё одно уголовное дело по признакам халатности сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних.

Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на собственные источники. При этом не уточняется, о каких подразделениях идет речь: входящих в структуру органов внутренних дел, краевых или муниципальных органов власти.

Добавим также, что в Пермь прибыла комиссия МВД, которая проверит действия сотрудников подразделений ПДН. Кроме того, в Прикамье работают сотрудники главного управления уголовного розыска, специализирующиеся на раскрытии тяжких преступлений против личности.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Агент 570