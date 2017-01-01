В Чайковском разгорается конфликт вокруг строительства нового здания «Газпрома»

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15 января на публичных слушаниях в Чайковском обсудили проект изменений в Правила землепользования и застройки по переводу земельных участков городского Парка культуры и отдыха для строительства административного здания ООО «Газпром трансгаз Чайковский». Горожане эту инициативу оценили по-разному.

На публичных слушаниях в здании горадминистрации присутствовало более 100 человек. Противники проекта мотивировали свою позицию тем, что строительство здания в парковой зоне уничтожит значительное число деревьев. По их мнению, «Газпрому» стоит подыскать для этого строения другую площадку на территории Чайковского. В ответ глава городского поселения Алексей Третьяков заявил, что планируемые к вырубке деревья «уже старые и представляют угрозу для жителей». «Газпром» же, в свою очередь, берёт на себя обязательство дополнительно высадить в парке большее количество деревьев.

Сторонники поддержали проект, поскольку он даст возможность привлечь деньги на территорию и украсить ту часть Парка культуры и отдыха, где планируется строительство. «Газпром» берет на себя социальную нагрузку по благоустройству парковой зоны, при этом само здание для газовиков займет лишь незначительную часть парка (1,5 тыс. кв. м из 30 тыс. кв. м) По словам Алексея Третьякова, поддерживающего проект, вся остальная парковая зона будет открыта для свободного посещения. Примерный объем инвестиций в благоустройство парка составляет порядка 100 млн руб. Точная цифра станет известна, когда будет готова проектно-сметная документация.

Таким образом, проект строительства нового здания «Газпром трансгаз Чайковский» прошёл публичные слушания. Следующий этап — внесение изменений в Генплан, сообщают в администрации городского округа. Для этого «Газпром трангаз Чайковский» должен определиться с проектировщиком, разработать проект, провести его презентацию, выполнить необходимые инженерно-изыскательские работы и направить проект на экспертизу.

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