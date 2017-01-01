Жители Кунгурского района обсуждают создание городского округа На данный момент публичные слушания прошли в семи сельских поселениях

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Фото: Константин Долгановский

14 и 16 января состоялись публичные слушания в Моховском, Зарубинском, Бырминском, Серьгинском, Шадейском, Калининском и Ергачинском сельских поселениях.

Глава Кунгурского муниципального района Вадим Лысанов сообщил, что везде отмечается высокая заинтересованность населения по этому вопросу, жители задают много вопросов, идёт активное обсуждение, высказываются различные мнения и предложения.

«Много людей выступает в поддержку преобразования. В конце января-начале февраля состоятся заседания представительных органов поселений, на которых будет рассмотрен вопрос о выдвижении инициативы о преобразовании. После этого этот вопрос будет рассмотрен Земским собранием района и Кунгурской городской думой», — отметил Вадим Лысанов.

Главврач Ленинской ЦБР Кунгурского района Сергей Киряков уверен, что после слияния жители Кунгурского района смогут получать более качественную помощь, в том числе им станет проще попасть на приём к узким специалистам.

«На уровне медицины мы в конце 2017 года уже приняли решение об объединении районной и городской медицины. Можно сказать, что система у нас уже выстроена — выработана маршрутизация, согласно которой пациенты Кунгурского района по экстренным показаниям направляются в центральную горбольницу», — прокомментировал Сергей Киряков местному изданию «Искра».

В министерстве территориального развития Прикамья подчеркнули, что на уровне краевой власти необходимую помощь муниципалитетам готовы оказать на всех этапах процесса преобразования.

«Считаем, что это позволит муниципалитетам повысить эффективность управления территорией, создать единую вертикаль власти, понятную населению. Глава городского округа будет одним центром ответственности за развитие всей территории. При этом сохраняются меры социальной поддержки, установленные для жителей сельских населённых пунктов. Объём финансирования территорий также будет сохранен, с этой целью на рассмотрение Законодательного собрания Прикамья вынесен законопроект «О межбюджетных трансфертах в связи с отдельными видами преобразования муниципальных образований в Пермском крае», — объясняют специалисты регионального минтерразвития.

Напомним, решение об объединении города и сельских поселений было принято на последнем заседании земского собрания Кунгурского муниципального района. В декабре 2017 года во всех сельских поселениях Кунгурского района прошли заседания советов депутатов, на которых было объявлено о проведении публичных слушаний по вопросу преобразования сельского поселения.

Последние публичные слушания состоятся 23 января в Мазунинском сельском поселении. До этого слушания пройдут ещё в 11 территориях Кунгурского района.

В министерстве территориального развития также отметили, что процессы преобразования муниципальных районов в городские округа проводятся в Пермском крае по инициативе самих муниципалитетов, и любые решения в этой сфере должны иметь широкую общественную поддержку. Вопросы, связанные с преобразованием, в обязательном порядке должны быть согласованы с жителями и органами местного самоуправления района и поселений.

Отметим, что в настоящее время процессы преобразования идут в Гремячинском, Кизеловском, Краснокамском, Чайковском и Кунгурском районах. В Осинском районе такая инициатива тоже имеется, вопрос планируется рассмотреть на очередном заседании городской думы. Из Чусовского района предложения о преобразовании на данный момент не поступали.

Завтра, 18 января, окончательное решение о слиянии города и района примут в Краснокамске. Кроме того, процесс объединения территорий уже поддержан жителями Чайковского. Объединить город и район планируют летом 2018 года. В сентябре собираются избрать новый состав депутатов городского округа, а в октябре, по результатам конкурса, — главу округа.

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