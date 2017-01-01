Напавшим на школу №127 подросткам выберут меру пресечения

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В Мотовилихинский суд Перми поступило ходатайство следователя главного следственного управления СКР РФ об избрании меры пресечения подросткам, напавшим на учеников и учителя школы №127 Перми.

Выездное судебное заседание состоится по месту нахождения подозреваемых — в городской клинической больнице №4. Как сообщили «Новому компаньону» в Мотовилихинском районном суде, судья уже находится на месте. Заседание будет проходить в закрытом режиме из-за несовершеннолетнего возраста потерпевших и подозреваемых.

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