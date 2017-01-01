Жители Прикамья смогут сами определить очередность благоустройства общественных территорий

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Фото: Константин Долгановский

Вчера, 16 января, на заседании межведомственной комиссии по благоустройству главы органов местного самоуправления, а также представители Правительства Пермского края рассмотрели вопросы реализации президентской программы «Формирование комфортной городской среды» в 2018-2022 годах. Сразу после этого мероприятия Региональная служба по тарифам провела отдельный семинар для представителей муниципалитетов, в ходе которого специалисты РСТ прояснили отдельные аспекты этой программы и новые подходы к ее реализации.

Начиная с 2018 года, возможность участия в программе появляется у муниципалитетов с населением свыше 1000 человек (раньше планка была установлена на уровне 10 тыс. человек). Субсидии будут выделяться муниципальным районам и городским округам, которые самостоятельно распределят средства между поселениями, сообщили в пресс-службе ведомства.

Районы и округа должны подготовить и представить в РСТ для согласования свои планы благоустройства на 2018-2022 годы. Важно, что эти планы должны быть составлены на основании пожеланий жителей территорий. Кроме того, жители смогут повлиять на очередность ремонтных работ, определив, какое общественное пространство нужно привести в порядок в первую очередь в ходе рейтингового голосования.

Из средств федерального и краевого бюджета на мероприятия программы в этом году предусмотрено 780 млн руб. Дополнительно будет также софинансирование со стороны муниципалитетов: 15% для городских округов (за исключением города Перми, для него — 20%) и 10% — для муниципальных районов. Деньги будут расходоваться по трем направлениям — благоустройство общественных пространств, благоустройство дворовых территорий и благоустройство парков.

Общественный контроль — обязательное условие реализации программы. Люди должны иметь возможность высказывать свои замечания и пожелания и к проектам благоустройства, и к ходу работ. Один из зарекомендовавших себя инструментов — созданный по инициативе губернатора Прикамья Максима Решетникова портал «Управляем вместе».

Для тех, у кого в силу каких-то причин нет возможности воспользоваться интернетом, будут организованы телефонные линии. Другой вариант — проведение еженедельного «часа ЖКХ и благоустройства» в муниципалитетах. Каждый житель сможет позвонить по указанному номеру и высказать свои претензии, замечания и предложения.

Другой принципиальный момент — синхронизация всех ремонтных работ в территории. По словам и.о. заместителя председателя Правительства — руководителя Региональной службы по тарифам Пермского края Антона Удальёва, не должно быть так, что «территорию благоустроили, а на следующий год провели здесь ремонтные работы на инженерных сетях или какие-то другие мероприятия, которые нивелируют все достижения на ниве благоустройства».

РСТ также определило минимальный перечень работ, которые можно проводить за счет программы во дворах. Это асфальтирование, наружное освещение, установка малых архитектурных форм (лавочки, урны), организация парковок и укладка тротуаров. Организация детских и спортивных площадок, а также проведение работ по озеленению и кронированию — в дополнительном перечне.

В подготовке дизайн-проектов общественных территорий муниципалитетам поможет специальный проектный офис РСТ. Помимо реализации этой задачи, проектный офис будет согласовывать представленные проекты на предмет учета интересов маломобильных групп населения в рамках реализации федеральной программы «Доступная среда».

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