В Прикамье обновят критерии постановки на учёт детей группы риска

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Фото: Константин Долгановский

Об этом вчера, 16 января, заявила заместитель председателя правительства Пермского края по вопросам социальной политики и здравоохранения Татьяна Абдуллина.

«Безусловно, сегодня мы видим необходимость и очевидность пересмотра работы по раннему выявлению деструктивных настроений и поведения у подростков. Есть необходимость обновить критерии постановки на учёт детей группы риска социально-опасного положения. Соответственно, мы планируем провести ревизию и экспертизу обоснованности постановки на учёт детей группы риска социально-опасного положения по образовательным учреждениям. К этой работе будут подключены эксперты в этих областях, и в ближайшее время мы проработаем план-график по проведению такой ревизии и экспертизы, согласуем его с образовательными учреждениями, с нашими коллегами, и проведём эту большую и нужную работу», — рассказала вице-премьер.

Также, по словам Татьяны Абдуллиной, на законодательном уровне планируется вынести и проработать законодательные инициативы, которые будут касаться, в первую очередь, усиления контрольных функций Комиссии по делам несовершеннолетних. На сегодняшний день это координация деятельности субъектов профилактики и определенных норм, законов по психиатрической помощи, связанных с предоставлением информации и её обменом между ведомствами, объяснила чиновница.

«Эту работу мы также планируем в ближайшее время организовать. И думаю, что к этой работе подключатся наши коллеги из сектора общественных, некоммерческих организаций, которые достаточно давно работают на этой почве. И сегодня уже есть разработанные стандарты оказания семьям на ранней стадии кризиса кризисно-социальных услуг. Думаю, что мы сможет воспользоваться этими наработками, они уже апробированы в территориях края», — сообщила Татьяна Абдуллина.

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