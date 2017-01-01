Экс-директор PERMM возглавила «Управление по эксплуатации административных зданий»

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Елена Щербакова

Как стало известно «Новому компаньону», экс-директор Музея современного искусства PERMM Елена Щербакова получила должность руководителя краевого бюджетного учреждения «Управление по эксплуатации административных зданий».

Напомним: контракт прежнего директора PERMM не был продлён Министерством культуры Пермского края после его истечения 5 сентября 2017 года. Причина отказа от сотрудничества с Еленой Щербаковой — её конфликт с Наилей Аллахвердиевой.

В настоящее время Музеем современного искусства руководит экс-директор языковой школы Duplex Вера Никольская.

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