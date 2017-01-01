Выходец из «Уралхима» занял пост директора воронежских «Минудобрений»

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Пост исполнительного директора воронежского химзавода Аркадия Ротенберга АО «Минудобрения» в Россоши занял Вадим Лурия, сообщает «Агентство бизнес-информации» («Абирег»).

Новый топ-менеджер был представлен коллективу 11 января. Представитель предприятия пояснил, что скоро информация об изменениях в руководстве появится на официальном сайте «Минудобрений».

По сообщению агентства, предыдущий исполнительный директор предприятия Юрий Дуденков оставил покинул в ноябре 2017 года по собственному желанию. По данным СМИ, в своей должности он проработал четыре года.

Отметим, Вадим Лурия родился в 1962 году в Березниках. Он окончил химико-технологический факультет Пермского политехнического института и Московский финансово-экономический институт. С 1991 года работал в различных должностях на предприятиях «Сибура», в ‎2002-2004 годах — генеральным директором ОАО «Омскшина». После — в филиале «КЧХК» (Кирово-Чепецкий химкомбинат) АО «ОХК «УРАЛХИМ».

АО «Минудобрения» является единственным в Черноземье производителем минеральных удобрений. По собственным данным, основным акционером общества выступает Yaiberia Holdings Limited, подконтрольная, как считается, Аркадию Ротенбергу и Дмитрию Фирташу. 15% акций принадлежит «Газпрому».

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