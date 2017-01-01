В Перми в ночь на Крещение возле купелей изменится движение транспорта Также утром 18 января в связи с проведением Крёстного хода будет закрыто движение возле Свято-Троицкого Стефанова мужского монастыря

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Как сообщили в городском департаменте дорог и транспорта, в связи с проведением мероприятий, посвящённых православному празднику, изменится схема движения транспорта вблизи мест проведения купаний в Верхней Курье, у Мотовилихинского пруда и возле храма Казанской иконы Божьей матери в микрорайоне Бахаревка.

Так, с 09:30 до 11:30 18 января на время прохождения Крёстного хода в Перми перекроют:

улицу Висимскую от улицы Восстания до Соликамской;

улицу Соликамскую от Висимской до улицы 1905 года;

улицу 1905 года от Соликамской до улицы Красная площадь;

улицу Красная площадь от улицы 1905 года до улицы Братьев Каменских;

улицу Братьев Каменских от улицы Красная площадь до Мостовой.

Также на время службы, с 20:00 18 января до 01:00 19 января, будет ограничено движение по улице Монастырской от дома №70 до дома №82.

С 21:00 18 января до 04:00 19 января для обеспечения пропускной способности дорог на подъезде к Богоявленскому монастырю сделают одностороннее движение (на участке улицы Верхнекурьинской от улицы 4-ая Линия до улицы 2-ая Линия и на участке улицы 2-ая Линия). Также будет запрещена остановка автомобилей на участке Верхнекурьинской от улицы 5-я Линия до улицы 4-я Линия.

На нечётной стороне улицы Мостовой (на участке от Соликамской до Фокинской), Фокинской (на участке от Мостовой до Крайпрудской вдоль Мотовилихинского пруда), а также на участке улицы Соликамской (от улицы 1905 года до площади Восстания) будет запрещена парковка.

Кроме этого, парковать автомобили запретят на улице Пристанционной (на всём её протяжении) и улице 1-ая Бахаревская (на участке от улицы Пристанционная до дома по адресу 1-ая Бахаревская, 53, к. 3).

На подъездах к местам купания будут дежурить наряды ДПС. В случае возникновения сильных заторов возможно дополнительное изменение схемы движения.

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