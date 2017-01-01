В Пермском крае будут образованы временные избирательные участки

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Игорь Вагин

Фото: Константин Долгановский

Избирательная комиссия Пермского края приняла решение о создании 35 временных избирательных участков на выборах президента России. Перечень участков сформирован на основании поступивших заявок из муниципальных образований.

В Прикамье временные УИК будут работать в медицинских учреждениях и СИЗО, на железнодорожном вокзале и в аэропорту.

Кроме того, на выборах президента РФ проголосовать смогут избиратели, не имеющие постоянной прописки. Для этой цели избиркомом Прикамья были определены 65 ранее созданных постоянных избирательных участков в каждом из районов региона. На них 18 марта 2018 год граждане, не имеющие прописки, смогут проголосовать, предъявив паспорт и написав соответствующее заявление.

Игорь Вагин, председатель избирательной комиссии Пермского края:

— Принятые решения, прежде всего, предоставляют возможность комфортного участия в выборах различных категорий избирателей. При этом, для обеспечения максимальной открытости голосования и исключения каких-либо недоразумений, в составы этих участковых комиссий будут включены представители различных политических партий и общественных объединений. Кроме того, мы предлагаем всем кандидатам, а также Общественной палате Пермского края направить своих наблюдателей на данные участки, чтобы удостовериться в отсутствии на них нарушений и исключить какие-либо провокации.