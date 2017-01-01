Игорь Шубин: Мы должны понять, что происходит в головах наших детей Депутаты Государственной думы от Пермского края прокомментировали трагедию, случившуюся в пермской школе

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Напомним, вчера, 15 января, произошло нападение на детей школы №127. По официальной версии, два подростка 15-16 лет подрались на ножах в здании школы. Их попытался разнять школьный учитель, в результате получив серьёзные ранения. Ещё 12 человек, включая девять учеников четвёртого класса, были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». Расследование ведёт Главное следственное управление СКР. Кроме того, обстоятельства трагедии в изучит специальная рабочая группа правительства РФ.

Игорь Шубин, депутат Государственной думы РФ:

— Очень прискорбно, что средства массовой информации ищут политические мотивы. На самом деле проблема серьёзнейшая, и она никакого отношения не имеет к теракту и нападению. Всё гораздо серьёзней, и поэтому важно взять паузу, не политизировать, не нагнетать обстановку. Ситуация представляется на первый взгляд следующим образом: сами школьники этой школы устроили разборки. Мы должны понять, что происходит в головах наших детей, что происходит сегодня в семьях, где дети растут. Надо выявить мотивы и причины, побудившие ребят к таким действиям: или примеры Америки, или жестокость, распространяющаяся в насыщенных играх на телевидении, в интернете, социальных сетях. Это очень глубокая причина. Дорогие друзья, давайте наберёмся терпения! Следственные органы разберутся, выяснят причины. Позже необходимо разобраться, что происходит в нашем обществе, а после этого выработать меры защиты детей, обеспечить, чтобы в их головах процветала доброта, а не жестокость.

Игорь Сапко, депутат Государственной думы РФ :

— Чрезвычайное происшествие в пермской школе №127 закономерно вызвало бурную общественную реакцию. К сожалению, многие пытаются строить гипотезы и делать выводы, не обладая достаточной информацией. Сейчас нужно не нагнетать страсти. Все обстоятельства случившегося тщательно изучают профессионалы. Руководство края и города также проводят необходимые проверки. Создан штаб для координации действий. И результаты этой работы обязательно станут достоянием гласности! Важно предметно понять причины и мотивы трагедии. Тогда — и только тогда мы сможем объективно во всём разобраться, а сегодня не стоит торопиться с выводами. Лично слежу за ходом расследования.



