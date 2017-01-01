В Перми пройдёт Чемпионат мира по греко-римской борьбе среди ветеранов

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Александр Карелин

Фото: Константин Долгановский

Состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению Чемпионата мира по греко-римской борьбе среди ветеранов в Перми под председательством губернатора Пермского края Максима Решетникова. Спортивное мероприятие пройдёт с 4 по 8 октября 2018 года.

Глава региона отметил, что чемпионат — важное для региона мероприятие, как с точки зрения развития спорта, привлечения туристов, так и с экономической точки зрения.

«Перед нами стоит достаточно много задач по подготовке мероприятия. Мы рассматриваем Чемпионат мира среди ветеранов по греко-римской борьбе не просто как разовое спортивное событие, а как один из этапов продвижения спорта в крае и продвижения региона в качестве спортивного центра в Российской Федерации и на мировом уровне», — подчеркнул губернатор.

Депутат Государственной думы РФ, трехкратный Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин напомнил, что именно в Перми состоялся первый в истории Чемпионат мира по греко-римской борьбе среди ветеранов.

«Сейчас, когда настал черед XX Чемпионата мира по греко-римской борьбе, я рад тому, что Всемирный союз борьбы поддержал заявку Перми на проведение. Хочется выразить слова благодарности губернатору Пермского края, потому что он поддержал заявку и помог нам выиграть заявочную кампанию. Ведь с нами конкурировал такой большой город как Будапешт», — подчеркнул Александр Карелин.

Ожидается, что на турнир приедет порядка 600 спортсменов из 60 стран, а также почетные гости и болельщики. Осенью прошлого года представитель комиссии Всемирной федерации борьбы провел инспекцию СК им. Сухарева, где развернутся спортивные баталии, осмотрел гостиничный фонд, дорожную инфраструктуру, культурные объекты Перми.

По итогам заседания оргкомитета губернатор утвердил его состав, а также поручил вновь созданному органу разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению Чемпионата.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края