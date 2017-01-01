Обстоятельства трагедии в школе №127 изучит специальная рабочая группа правительства РФ

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Вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что для анализа ситуации в пермской школе сформирована специальная рабочая группа правительства России во главе с министром образования и науки РФ Ольгой Васильевой.

«С таким вопиющим инцидентом мы не сталкивались ни разу. Здесь нужна очень серьезная работа. Такого не должно повториться», — сказала Ольга Голодец.

По её словам, правительство изучит обстоятельства и причины чрезвычайного происшествия. После этого меры безопасности во всех школах России могут быть усилены, сообщает Интерфакс.

Напомним, нападение на детей школы №127 случилось 15 января в 10:20 утра. По официальной версии, два подростка 15-16 лет подрались на ножах в здании школы. Их попыталась разнять учительница, но получила серьёзные ранения. Всего было госпитализировано 12 человек, включая девять учеников четвёртого класса. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». Расследованием займется Главное следственное управление СКР.