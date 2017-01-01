Учительницу школы №127 предложили наградить за спасение учеников Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил представить учительницу пермской школы Наталию Шагулину к государственной награде

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Как сообщает RT, парламентарий уже направил соответствующее обращение губернатору Пермского края Максиму Решетникову.

«В связи с трагическими событиями, произошедшими в школе №127 г. Перми, где пострадали по меньшей мере 15 человек, прошу Вас представить к государственной награде учительницу младших классов Шагулину Наталию Васильевну, которая пыталась защитить и предотвратить конфликт между учениками», — говорится в письме Чернышова.

Напомним, нападение на детей школы №127 случилось сегодня в 10:20 утра. По официальной версии, два подростка 15-16 лет подрались на ножах в здании школы. Их попыталась разнять учительница, но получила серьёзные ранения. Во время нападения педагог Наталия Шагулина защитила нескольких учеников младших классов, и им удалось отбежать на безопасное расстояние. Сейчас женщина находится в реанимации. Также было госпитализировано девять учеников четвёртого класса и два зачинщика преступления. Заведено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».