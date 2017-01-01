В Прикамье вручили звания «Народный мастер Пермского края»

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В краевой столице вручены почетные звания «Народный мастер Пермского края» и литературная премия имени А.Л. Решетова.

10 лучших мастеров со всего региона поздравили заместитель председателя правительства Пермского края Татьяна Абдуллина и министр культуры Прикамья Галина Кокоулина.

Как не раз прозвучало во время церемонии, нематериальное культурное наследие, опыт мастеров, передаваемый из поколения в поколение — неотъемлемая часть сегодняшней высокой культуры и искусства.

«Народная культура — начало и источник всех видов искусств. Неслучайно в Стратегии государственной культурной политики Российской Федерации до 2030 года на уровне государственной задачи сформулированы вопросы сохранения традиций и создания условий для развития всех видов народного искусства и творчества, поддержки народных художественных промыслов и ремесел», — отметила Галина Кокоулина.

Работы мастеров постоянно участвуют в региональных фестивальных проектах, а также представляют Пермский край на российском уровне, сообщает пресс-служба администрации губернатора Прикамья.

Также в этот день Владиславу Дрожащих была вручена литературная премия имени А. Л. Решетова за произведение «Терем дальний и высокий».

Напомним, премия имени А.Л. Решетова учреждена в 2007 году в честь известного русского поэта, внесшего значительный вклад в развитие отечественной литературы, представителю уральской лирики, чье имя неразрывно связано с Прикамьем.