Расценки по размещению агитационных материалов

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Общество с ограниченной ответственностью «Информационно — рекламная компания «Восточноевропейское телеграфное (и телевизионное) агентство» (юридический адрес: 614060, РФ, Пермский край, г. Пермь, ул. Уральская, д. 115, 3-й этаж, ИНН 5906011709, ОГРН 1025901370252, телефон (342) 265-98-84 , адрес электронной почты office@vetta.tv) уведомляет о готовности предоставить эфирное время для размещения на территории Пермского края предвыборных агитационных материалов кандидатов на платной основе в период проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года и публикует сведения о размере и других условиях оплаты агитационных материалов кандидатов:

1. Расценки на размещение предвыборных агитационных видеороликов в программе средства массовой информации — телеканал Телекомпания «Ветта» (свидетельство регистрации средства массовой информации Эл №ТУ 59 — 0829 от 26 апреля 2013 года выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю):

2. Расценки на размещение предвыборных агитационных материалов в форме участия кандидатов, избирательных объединений в передачах средства массовой информации — телеканал «Ветта 24» (свидетельство регистрации средства массовой информации Эл № ТУ 59 — 0829 от 26 апреля 2013 года выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю):

Описание телевизионных передач

«Лобби — Холл» — студийное интервью с кандидатом о его предвыборной программе, о планах развития территории, на которой он баллотируется, оценка местных, региональных и федеральных событий и т.д. Обязательно — подготовка кандидата, проработка вопросов, работа над телевизионным имиджем.

«Хорошие люди» — портрет кандидата, рубрика в новостной программе «Утренний вестник» и «Дневной вестник».

«Чтоб я так жил» — Какие породы предпочитают заводить пермяки? Кого обожают в семье известного политика? Сколько животных у известного бизнесмена? Как сделать так, чтобы про ваших домашних питомцев говорили: «Чтоб я так жил»? Смешные истории из жизни младших наших друзей, их удивительные привычки и даже необычные возможности.

«Специальный репортаж» — программа о наиболее актуальных проблемах, о работе в избирательном округе.

Гость в студии «Нарядная пятница» - студийное интервью в рамках программы «Вечерний вестник».

«Комментарий недели» — информационно-аналитическое интервью в студии.

«А, поговорить» — студийное интервью.

Цена указана в рублях. НДС на стоимость услуг не начисляется. Цена услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в форме участия кандидатов, избирательных объединений в передачах СМИ Телекомпания «Ветта» включает в себя расходы на производство телевизионных передач.

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