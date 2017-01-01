Расценки по размещению агитационных материалов
Общество с ограниченной ответственностью «Информационно — рекламная компания «Восточноевропейское телеграфное (и телевизионное) агентство» (юридический адрес: 614060, РФ, Пермский край, г. Пермь, ул. Уральская, д. 115, 3-й этаж, ИНН 5906011709, ОГРН 1025901370252, телефон
1. Расценки на размещение предвыборных агитационных видеороликов в программе средства массовой информации — телеканал Телекомпания «Ветта» (свидетельство регистрации средства массовой информации Эл №ТУ 59 — 0829 от 26 апреля 2013 года выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю):
2. Расценки на размещение предвыборных агитационных материалов в форме участия кандидатов, избирательных объединений в передачах средства массовой информации — телеканал «Ветта 24» (свидетельство регистрации средства массовой информации Эл № ТУ 59 — 0829 от 26 апреля 2013 года выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю):
Описание телевизионных передач
«Лобби — Холл» — студийное интервью с кандидатом о его предвыборной программе, о планах развития территории, на которой он баллотируется, оценка местных, региональных и федеральных событий и т.д. Обязательно — подготовка кандидата, проработка вопросов, работа над телевизионным имиджем.
«Хорошие люди» — портрет кандидата, рубрика в новостной программе «Утренний вестник» и «Дневной вестник».
«Чтоб я так жил» — Какие породы предпочитают заводить пермяки? Кого обожают в семье известного политика? Сколько животных у известного бизнесмена? Как сделать так, чтобы про ваших домашних питомцев говорили: «Чтоб я так жил»? Смешные истории из жизни младших наших друзей, их удивительные привычки и даже необычные возможности.
«Специальный репортаж» — программа о наиболее актуальных проблемах, о работе в избирательном округе.
Гость в студии «Нарядная пятница» - студийное интервью в рамках программы «Вечерний вестник».
«Комментарий недели» — информационно-аналитическое интервью в студии.
«А, поговорить» — студийное интервью.
Цена указана в рублях. НДС на стоимость услуг не начисляется. Цена услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в форме участия кандидатов, избирательных объединений в передачах СМИ Телекомпания «Ветта» включает в себя расходы на производство телевизионных передач.
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