Подпись за Владимира Путина поставили более 200 тысяч россиян В регионах страны прошёл день сбора подписей «Единой России»

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Сбор подписей в Березниках Фото: permkrai.er.ru

14 января в общественные приемные партии пришли более 200 тыс. человек, желающих оставить свою подпись в поддержку самовыдвижения Владимира Путина, сообщает пресс-служба ЦИК партии «Единая Россия».

Напомним, что раннее активисты и сборщики подписей в поддержку Владимира Путина обратились в «Единую Россию» с просьбой предоставить 14 января помещения общественных приёмных для сбора подписей. Партия предоставила несколько сотен площадок в 85 регионах.

«Отдать свою подпись пришли не только люди старшего возраста, но и молодежь. Получился своеобразный народный единый день сбора подписей в поддержку Владимира Путина», — сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Кто-то может спросить, зачем собирать подписи сегодня, если было объявлено, что в поддержку Владимира Путина уже было собрано более 538 тыс. подписей. Ответ в том, что людям, которые хотят отдать свой голос в поддержку своего кандидата, нельзя сказать, что их голос уже не нужен. Партия согласовала работу сборщиков подписей сегодня в приёмных партии, понимая, что таких людей огромное количество. И то, что сегодня на наши площадки пришло более 200 тыс. граждан, только подтверждает, что мы оказались правы», — подчеркнул Турчак.

Также он отметил, что партия и дальше готова и будет оказывать всю необходимую поддержку Владимиру Путину, в том числе в рамках его избирательной кампании.

В Пермском крае сборщики работали в региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Перми и приёмной, расположенной в региональном исполнительном комитете партии, а также в местной общественной приёмной Березников.

Лидер прикамских единороссов Николай Дёмкин поставил свою подпись в приёмной, расположенной в региональном исполнительном комитете Партии.

Жительница Перми Ольга Костачук пришла 14 января в региональную общественную приёмную председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева: «Я поддерживаю курс действующего президента России. Узнали с мужем через интернет, что рядом с нашим домом откроется дополнительная площадка по сбору подписей. Подписались за кандидатуру Владимира Путина на этот важный пост».

Сборщик подписей Ксения Кошурникова отметила: «В пункты сбора подписей люди приходят в знак поддержки своего кандидата. Активность, которую проявляют жители в этой кампании, достаточно высока».

Источник — пресс-служба регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» в Пермском крае