К конкурсу на замещение должности главы Фонда капремонта допущены четверо претендентов

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Сегодня, 15 января, состоялся первый этап конкурса на замещение должности руководителя «Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае».

Заявления на участие в конкурсе подали пять человек: и.о. руководителя фонда Дмитрий Баранов, руководитель управляющей компании ООО «Фемида» Станислав Зимин, начальник юридического отдела ООО «Д-Марк» Николай Вторушин, главный инженер «СК «Пигмалион» Александр Головачёв и безработный Михаил Альметов, сообщил ранее «КоммерсантЪ-Прикамье».

По результатам рассмотрения представленных заявлений комиссия приняла решение о допуске четырёх участников ко второму туру конкурса. По информации «Нового компаньона», в следующий тур не прошёл Михаил Альметов. По словам и.о. зампредседателя правительства Пермского края — руководителя РСТ Антона Удальёва, Михаил Альметов не представил никаких документов об опыте работы.

В ответ на вопрос, почему на конкурс заявилось так мало людей, Антон Удальёв заявил, что это никак не связано с недостаточным сроком на подготовку заявок. «Когда среди кандидатов есть лица, которые не проживают в Перми и Пермском крае, но при этом успевают подготовить документы, вряд ли мы можем говорить о том, что у них не было достаточно времени», — отметил чиновник. Кроме того, новость о том, что объявлен конкурс, была размещена не только на сайте фонда, но и в СМИ.

«Причина, на самом деле, кроется в сложности предмета работы. Мы прекрасно понимаем, что есть определенное количество накопленных проблем, и их нужно решать. Во-вторых, про деятельность фонда капремонта задаётся большое количество вопросов, и на все нужно отвечать. Не каждый человек согласится нести бремя такой ответственности. Поэтому давайте говорить откровенно, что отсутствие большого количества заявок показывает уровень ответственности, который тот или иной участник готов брать на себя», — отметил Антон Удальёв.

Напомним, согласно положению, конкурс проводится в три этапа: анализ анкетных данных претендентов, тестирование и собеседование. На третьем этапе победителя определит конкурсная комиссия под председательством и.о. зампредседателя правительства Пермского края — руководителя РСТ Антона Удальёва.







