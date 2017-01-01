В Перми учёные обсудят реформу РАН

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18 января президент Российской академии наук Александр Сергеев и руководитель Федерального агентства научных организаций (ФАНО) Михаил Котюков проведут в Перми совещание.

В мероприятии примут участие руководители Федеральных исследовательских центров, уже созданных в рамках реформирования РАН, а также находящихся в процессе структурных преобразований.

Совещание пройдет на базе Пермского ФИЦ, которое одним из первых начало процесс реорганизации.

«Мы обсудим уже полученный опыт, а также актуальные проблемы, связанные с реформированием Российской академии наук. Это рабочая необходимость. В совещании примут участие до 60 научных организаций из различных регионов России», — пояснил учёный секретарь Пермского научного центра УрО РАН Владимир Приходченко.

«Новый компаньон»

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