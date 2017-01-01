Анна Кузнецова: У меня очень много вопросов Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка вылетает в Пермь

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Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова

Фото: Константин Долгановский

Детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» о том, что, в связи с произошедшими в пермской школе №127 событиями, она вылетает в Пермь.

«Вопиющий случай в Перми в школе. Дети-четвероклашки защищали учительницу, которая пыталась остановить дерущихся на ножах взрослых парней ... Два подростка в больнице с ранениями разной степени тяжести. Тяжелее всего пока состояние учительницы... Как вооруженные парни оказались в школе, кто и почему не отреагировал на ситуацию вовремя, разберемся на месте. Неужели кроме десятилетних детей некому было остановить хулиганов? А система профилактики, КДНи ЗП? А охрана, в конце концов? Где это все??!! У меня очень много вопросов. Вылетаю в Пермь. Сейчас важно, чтобы оказывалась вся необходимая помощь пострадавшим детям и семьям. На связи с главой региона, СКРФ, Минздравам РФ, уполномоченным по правам ребёнка в регионе», — написала Анна Кузнецова.

Как сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае Светлана Денисова, Анна Кузнецова прилетит в Пермь сегодня и собирается посетить детей в больнице. По итогам её визита в Перми также пройдет совещание.

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