Главной темой Пермской зимней школы станут цифровые финансовые рынки

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Восьмая международная конференция Perm Winter School пройдет в Перми 30-31 января 2018 года. По традиции в разгар зимы она соберет российских и зарубежных представителей ИТ и финансовой индустрии, научного и стартап-сообществ, преподавателей и студентов экономических и ИТ-специальностей.

В этом году тема Пермской зимней школы — цифровые финансовые рынки. В фокусе — развитие блокчейн-технологии, криптобиржи, криптовалюты и другие новые активы, которые за прошедший год прошли путь от инновации до хайпа. Участники Perm Winter School обсудят революционные изменения рынка капиталов, вопросы регулирования в сфере финансов и управления рисками в цифровую эпоху.

Среди преподавателей Пермской зимней школы — авторитетные международные и российские эксперты, многие из которых являются постоянными участниками Perm Winter School. В их числе — основатель крупнейшего мирового FX-брокера Oanda и инновационной торговой площадки Lykke Ричард Олсен (Швейцария), директор департамента банковского регулирования Банка России Алексей Лобанов, профессор МГУ Деан Фантаццини (Италия).

Центральный доклад сооснователя и технического директора международной финтех-компании Lykke Михаила Никулина и президента блокчейн-проекта RChain Грега Мередита будет посвящен одной из важнейших на сегодня тем для блокчейн-сообщества: как создать блокчейн, который был бы масштабируемым, быстрым и дешевым в использовании.

Сергей Ивлиев, руководитель лаборатории криптоэкономики и блокчейн-систем экономического факультета ПГНИУ, организатор и идеолог Perm Winter School:

— Крипторынки достигли вершины хайпа с капитализацией, близкой к триллиону долларов. Но, как говорит основатель Ethereum Виталик Бутерин, разве мы это заработали? Возможности масштабирования существующих блокчейн- и оффчейн-технологий ограничены катастрофическим ростом комиссий за их использование. Промышленно эксплуатируемых блокчейн-проектов не так много. Новые киберугрозы появляются каждый день. Каково будущее блокчейна и криптовалют? Возможно ли создание открытых распределенных реестров, которые могли бы обрабатывать по сто тысяч транзакций в секунду? Какие направления развития являются самыми перспективными для финансовых рынков? Мы постараемся найти ответы на эти и другие вопросы на восьмой зимней школе.

Perm Winter School приглашает молодых исследователей, аспирантов и студентов представить свои работы по теме конференции в рамках исследовательской сессии. Свои заявки с указанием темы и кратким описанием исследования можно направить до 26 января 2018 года на pr@prmia.ru .

Организаторы конференции — Пермский государственный университет и компания Lykke при поддержке Международной ассоциации профессиональных риск-менеджеров PRMIA.

Perm Winter School 2018 пройдет на площадке Digital Port. Подробности проекта, программа и регистрация — на сайте www.permwinterschool.ru .