В Перми проверяется факт нападения на школу в Мотовилихинском районе
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Как написал начальник информационно-аналитического управления администрации Перми Андрей Каменских на своей станица Facebook, директор школы № 127 в Мотовилихинском районе сообщил о нападении двух мужчин в масках на учащихся школы.
В школу экстренно выехали глава города Дмитрий Самойлов, замглавы администрации Людмила Гаджиева и начальник департамента образования Людмила Серикова.
По информации краевой пресс-службы, в школу также выехал губернатор края Максим Решетников. На месте работает 8 бригад скорой помощи.
Сотрудники школы давать комментарии отказались, заявив: «Сейчас некогда».
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