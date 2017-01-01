В Перми проверяется факт нападения на школу в Мотовилихинском районе

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Как написал начальник информационно-аналитического управления администрации Перми Андрей Каменских на своей станица Facebook, директор школы № 127 в Мотовилихинском районе сообщил о нападении двух мужчин в масках на учащихся школы.

В школу экстренно выехали глава города Дмитрий Самойлов, замглавы администрации Людмила Гаджиева и начальник департамента образования Людмила Серикова.

По информации краевой пресс-службы, в школу также выехал губернатор края Максим Решетников. На месте работает 8 бригад скорой помощи.

Сотрудники школы давать комментарии отказались, заявив: «Сейчас некогда».



