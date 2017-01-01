Google назвал Владимира Путина победителем выборов 2018 года Ошибка в Google произошла из-за того, что кто-то из пользователей отредактировал статью в онлайн-энциклопедии

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Скриншот Google

Ранее при выдаче результатов поиска по запросу «президентские выборы в России 2018» Google выдавал информацию, что победителем стал действующий президент Владимир Путин. Его имя и фотография размещались справа от результатов поиска со ссылкой на статью на Wikipedia. При этом в самой статье победитель выборов, которые пройдут только в марте 2018 года, не называется.

Вскоре из результатов поиска Google имя победителя выборов исчезло. Исполнительный директор российского отделения Wikimedia Станислав Козловский пояснил РБК, что ошибка в Google произошла из-за того, что кто-то из пользователей отредактировал статью в онлайн-энциклопедии. «Неизвестный дописал фамилию Путина в преамбулу статьи о выборах, после чего поисковик индексировал её и отобразил в выдаче новый вариант»,— заявил он.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта. Уведомления о желании участвовать в президентской гонке в ЦИК подали 18 человек. Двое из них уже зарегистрированы кандидатами — это лидер ЛДПР Владимир Жириновский и выдвинутый от КПРФ Павел Грудинин. Остальные кандидаты, включая президента Владимира Путина, должны представить подписи в ЦИК до 31 января.