Жителям Прикамья вернули 20 млн рублей за «коммуналку»

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Фото: Константин Долгановский

В 2017 году ИГЖН рассмотрела более 5 тыс. обращений жителей Пермского края, связанных с соблюдением законодательных требований к определению платы за жилищно-коммунальные услуги.

По результатам проведенных проверок по вопросам соблюдения требований к определению размера платы за коммунальные услуги и установлению размера платы за жилищные услуги жителям Прикамья был произведен перерасчёт незаконно начисленных денежных средств за жилищно-коммунальные услуги в размере 19 млн 867 тыс. руб.

Чаще всего ошибки были допущены при определении размера платы за электрическую энергию, коммунальные услуги по отоплению, горячему водоснабжению.Самое распространенное нарушение — это игнорирование при расчёте показаний общедомовых приборов учёта, применение при расчётах неверной площади общего имущества, превышение нормативов потребления коммунальных услуг, сообщает пресс-служба Инспекции.