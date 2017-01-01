В Перми парк «Россия — моя история» посетило почти 17 тысяч человек Каждый третий посетитель младше 18 лет

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С момента открытия, 12 декабря, по 7 января экспозиции мультимедийного парка «Россия — моя история. Пермский края» посетило почти 17 тыс. человек. Каждый третий посетитель — младше 18 лет.

По словам руководителя пермского исторического парка «Россия — Моя история» Марии Федотовой, обычно несовершеннолетние приходят на экскурсии в организованных группах в будние дни. Взрослые посетители парка (11,6 тысяч человек) чаще приходят на выставку в выходные и праздничные дни. При этом Мария Федотова отметила, что большая часть гостей побывала в парке один раз, так как на знакомство только с одной из экспозиций уходит почти целый день.

Напомним, парк открыли в двух исторических зданиях Речного и железнодорожного вокзалов. В здании вокзала «Пермь-1» представлена историческая экспозиция периода правления Рюриковичей, а в Речном вокзале — блоки, посвящённые царствованию рода Романовых, истории ХХ века и российской истории с окончания Великой Отечественной войны. В каждой из экспозиций присутствует пермский региональный контент.

Источник — пресс-служба администрации губернатора

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