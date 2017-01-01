СМИ сообщили о претензиях миллиардера Рыболовлева к Sotheby's

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Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Бывший собственник «Уралкалия», миллиардер Дмитрий Рыболовлев может обратиться в британский суд с иском против аукционного дома Sotheby's, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на газету The Telegram.

Иск связан с многолетней тяжбой между бизнесменом и швейцарским арт-дилером Ивом Бувье, который помогал российскому миллиардеру с приобретением около 40 работ Да Винчи, Ротко, Модильяни, Климта и Пикассо. Позднее Рыболовлев обвинил швейцарца в мошенничестве, в том числе в скрытых наценках на произведения искусства на протяжении более чем 10 лет сотрудничества. Адвокаты Рыболовлева оценивают ущерб бизнесмена в миллиард долларов. Судебная тяжба в Монако продолжается уже более двух лет.

Около трети всех произведений искусства, купленных Рыболовлевым при посредничестве арт-дилера, предварительно выкупил сам Бувье на площадке Sotheby's для частных торгов. Суд в Нью-Йорке признал правомерным использование в суде секретных документов из переписки между Бувьером и сотрудником Sotheby's, которые содержат расчеты стоимости картин. Решение позволяет миллиардеру подать иск против самого торгового дома.

«Sotheby's считает обвинения безосновательными. Рыболовлев уже пытался подать в суд на Ива Бувье во Франции, Монако и Сингапуре, но потерпел неудачу. Sotheby's не являлся фигурантом какого-либо из этих разбирательств», — заявил газете представитель аукционного дома.

Среди картин, которые Бувье приобрел у аукционного дома Sotheby's и перепродал Рыболовлеву, был «Спаситель мира» кисти Леонардо Да Винчи. В ноябре прошлого года полотно ушло с молотка на аукционе Christie's в Нью-Йорке за рекордные 450 миллионов долларов.