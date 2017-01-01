Доверенными лицами Владимира Путина в Прикамье стали Анастасия Гилёва и Анна Отмахова

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Фото: kremlin.ru

В пятницу, 12 января, в Центризбиркоме рассматривался вопрос «о регистрации доверенных лиц кандидата на должность президента РФ Владимира Владимировича Путина», сообщает «URA.RU».

По данным «URA.RU», Пермский край в списке представила президент пермской краевой общественной организации защиты прав детей-инвалидов и их семей «Счастье жить», член регионального штаба ОНФ Анастасия Гилёва. Ещё одним доверенным лицом Владимира Путина в Прикамье станет журналист, режиссёр, координатор акции «Бессмертный полк», член Общественной палаты и экспертного совета при Министерстве культуры Пермского края Анна Отмахова.

В разговоре с «Новым компаньоном» Анастасия Гилёва и Анна Отмахова подтвердили, что в конце 2017 года подавали соответствующие документы, однако информация об утверждении их доверенными лицами действующего президента РФ к ним пока не поступала.