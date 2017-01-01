В Перми в эксплуатацию ввели два долгостроя «Камской долины» В списке «проблемных» объектов Пермского края осталось 15 домов

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Краевая инспекция Госстройнадзора выдала разрешение на заселение двух «проблемных» объектов на Ушакова, 36Б и Елькина, 39, а также трёх долгостроев ОАО «Камская долина» по адресам Хабаровская, 54А, Холмогорская, 4Г и Самаркандская, 143.

Как сообщает пресс-служба краевого Минстроя, 28 декабря в эксплуатацию ввели четыре дома. Таким образом, накануне нового года возможность заселиться в свои квартиры получили более 500 семей. Дом на Самаркандской, 143 планируют ввести в эксплуатацию в течение января.

Сейчас краевой Госстройнадзор проводит итоговую проверку ещё двух «проблемных» объектов: на ул.Мира, 5А, застройщиком которого является ООО «Алиас», и дома по адресу: ул. Сиреневый бульвар, 5 в Чайковском, построенный ООО «РСУ-6».

Напомним, в порт­феле СГ «Камская долина» — три достраиваемых жилых комплекса: «Авиатор» (Холмогорская, 4Г, Самаркандская, 143, Старцева, 143) , «Боровики» (Хабаровская, 54а), «Весна» (Переселенческая, 104, 98, 100; Углеуральская, 25 и 27). Ранее руководство пермского застройщика «Камская долина» признало, что у компании есть задержки по срокам сдачи нескольких домов. Генеральный директор АО «Камская долина» Андрей Гладиков в конце декабря сообщил, что в первом полугодии 2018 года планируется достроить дома по ул. Углеуральская, 27 и Переселенческая, 98, а до конца этого года — сдать объекты по ул. Переселенческая, 100 и Углеуральская, 25.

«Новый компаньон»