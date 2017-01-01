Сергей Гордеев официально стал мэром Кунгура В Кунгуре прошла инаугурация главы города

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Фото: smi59.ru

Сегодня, 12 января, состоялась инаугурации мэра Кунгура Сергея Гордеева.

Поздравить нового градоначальника приехали экс-глава Кунгура, министр территориального развития Прикамья Роман Кокшаров, председатель Совета муниципальных образований Пермского края, глава Пермского района Александр Кузнецов, руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» в Пермском крае, депутат Пермской городской думы Вячеслав Григорьев и заместитель председателя краевого Заксобрания Алексей Золотарёв.

Также с приветственными словами выступили депутаты Законодательного собрания Прикамья, главы муниципалитетов региона, депутаты Кунгурской городской думы и представители религиозных конфессий.

По традиции новый градоначальник принёс присягу. Символы Пермского края ему вручила и.о. руководителя администрации губернатора Пермского края Яна Дорофеева.

Напомним, в сентябре 2017 года Лариса Ёлтышева покинула пост главы города в связи с переходом на работу в администрацию губернатора. За вакантный пост мэра боролись консультант по контролю в сфере закупок администрации Кунгура Антон Бережнёв, начальник управления городского хозяйства администрации Кунгура Антон Белоглазов, оператор станков с программным управлением Раушан Гаязов, тренер-преподаватель Андрей Глебов и экс-директор МУП «Водоканал» Сергей Гордеев. 22 декабря 2017 года депутаты Кунгурской городской думы выбрали новым мэром Сергея Гордеева.

«Новый компаньон»