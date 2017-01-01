Бывшего замглавы пермского МФЦ отправят в колонию после 2030 года Наталья Гладкова останется на свободе до тех пор, пока её младшему ребёнку не исполнится 14 лет

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Сегодня, 12 января, Ленинский районный суд вынес приговор бывшему заместителю руководителя Пермского краевого многофункционального центра.

Как сообщает РБК Пермь, Наталья Гладкова признала свою вину и исполнила досудебное соглашение о сотрудничестве. В частности, она изобличила соучастников хищения бюджетных средств, выделенных на развитие и ремонт сети МФЦ — бывшего министра информационного развития и связи Пермского края Евгения Балуева, экс-руководителя МФЦ Дмитрия Дымбрылова, бизнесмена Ивана Овчинникова, а также своего мужа, бизнесмена Илью Гладкова. При этом супруги Гладковы добровольно возместили значительную часть ущерба — более 20,85 млн руб.

В результате Наталью Гладкову признали виновной в двух эпизодах мошенничества на общую сумму более 26,7 млн руб. и приговорили к четырём годам заключения в колонии общего режима и штрафу в 800 тыс. руб. При этом исполнение наказания будет отсрочено до октября 2030 года, когда младшему ребёнку осуждённой исполнится 14 лет. Гособвинитель Вадим Казаринов заявил, что прокуратура, скорее всего, приговор оспаривать не будет.

Напомним, остальные фигуранты дела о хищениях в МФЦ уже осуждены. Ранее Евгений Балуев и Дмитрий Дымбрылов получили шесть лет и три года в колонии общего режима, а Иван Овчинников и Илья Гладков — три и 3,5 года лишения свободы условно соответственно.

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