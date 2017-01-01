Президиум Генсовета «Единой России» утвердил план первоочередных действий

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Фото: er.ru

В четверг, 11 января, на заседании Президиум Генерального совета «Единой России» утвердил план первоочередных действий партии на ближайший период. ЦИК «Единой России» поручено организовать мониторинг исполнения этого плана.

Секретарь Генсовета Андрей Турчак напомнил, что на XVII съезде «Единой России», который прошёл в конце декабря прошлого года, делегаты приняли решение о поддержке Владимира Путина кандидатом на должность президента РФ на выборах, назначенных на 18 марта 2018 года. «Также на этом съезде были озвучены ряд поручений в выступленияхпредседателя партии Дмитрия Медведева, и для реализации поручений мы разработали план мероприятий на ближайший период», — рассказал Андрей Турчак.

Так, в плане отмечается необходимость оказать информационную и организационную поддержку Владимиру Путину на выборах президента РФ; сформировать корпус наблюдателей для работы на избирательных участках на выборах главы государства; обеспечить выполнение программы партии через дальнейшую реализацию партийных проектов и с привлечением экспертной поддержки; создать кадровые лифты для региональных активистов партии на основе Межрегиональных координационных советов; определить максимально открытую модель проведения Единого дня предварительного голосования; совершенствовать работу общественных приемных партии с использованием современных форм и средств коммуникации с населением.

Помимо вышеперечисленных пунктов, председатель «Единой России» указал, что на особом контроле партии находится исполнение майских указов президента РФ, в том числе о повышении заработной платы работникам бюджетной сферы. По его словам, партийцы не только обязаны обеспечивать их реализацию, закладывая необходимые средства в бюджет, но и следить за тем, чтобы не было задержек при выплате зарплат. «Обеспечить проведение мониторинга своевременности выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы и партийный контроль над урегулированием нарушений в случае их выявления», — говорится в плане.

Также, по мнению Дмитрия Медведева, необходимо уделить внимание партийной учебе. Партия уже приступила к формированию обучающих программ, в связи с чем, считает он, необходимо расширить список тех, кому они будут доступны, включая обычных членов партии. Кроме того, убежден Медведев, в каждом региональном отделении должен появиться свой специалист по мониторингу и работе в социальных сетях. Пункт о необходимости обеспечить во всех региональных отделениях партии наличие специалистов, обладающих необходимой квалификацией и ответственных за работу с социальными медиа также внесён в план.

Источник — региональный исполнительный комитет партии «Единая Россия» в Пермском крае