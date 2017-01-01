В 2018 году в Перми откроют два корпуса школ

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В этом году в Перми в рамках проекта «Школа на пятёрку» планируется завершение строительства новых корпусов школы №59 в Дзержинском районе и школы №42 в Свердловском районе, сообщает пресс-служба мэрии Перми.

Так, например, в новом корпусе школы №42 появятся два спортивных, а также хореографический и тренажерный залы, современные лаборатории физики, химии и биологии, мастерские, кабинет робототехники. Обеденный зал и пищеблок в новом корпусе будет оснащён необходимым оборудованием в соответствии с современными требованиями.

Сейчас в корпусе школы №42 ведутся работы по возведению железобетонных каркасов и стен, монтаж систем теплоснабжения, электроснабжения, электроосвещения и водоотведения. В корпусе школы №59 осуществляется кладка кирпичных стен и перегородок, ведётся устройство кровли, входов.

Кроме этого, уже разработана проектно-сметная документация для строительства нового корпуса школы №93. В этом году документация будет разрабатываться для строительства нового корпуса гимназии №3 в Орджоникидзевском районе. Планируется, что дети смогут обучаться в новых зданиях уже в 2020 году. В этом же году начнется капитальный ремонт здания школы в Мотовилихинском районе по ул. Ивана Франко, 43.

Напомним, в прошлом году после большого капитального ремонта открылись два учреждения – школы №112 в Мотовилихинском районе и №14 в Кировском районе. Здесь отремонтировали кровлю и фасад, заменили инженерные системы, благоустроили территорию, обустроили спортивные площадки. Кроме того, здания школ были обеспечены средствами доступа для маломобильных групп населения, новой мебелью и оборудованием.

Ежегодно развивается и спортивная база пермских образовательных учреждений. Осенью прошлого года открылись два объекта – спортивная площадка в школе дизайна «Точка» и стадион в школе «Мастерград», завершено строительство спортивного объекта при школе №32. После зимних каникул пройдут первые занятия в спортивном зале школы №102.

К новому учебному году планируется ввести в эксплуатацию спортивную площадку в школе №135. В 2019 году запланировано строительство спортплощадок в школах №115 и 82. В школе №25 спортивная площадка должна появиться к 2020 году.