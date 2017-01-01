LADA 2114 является самым продаваемым автомобилем в Перми

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Аналитики агентства «АВТОСТАТ» провели исследование рынка легковых автомобилей с пробегом в России, которое охватывало города-миллионники. По итогам исследования были определены модели-лидеры этого рынка в каждом из городов по итогам 11 месяцев 2017 года.

Так, по данным аналитиков, LADA 2114 является самым продаваемым автомобилем с пробегом в Перми. Всего за 2017 год был продан 921 автомобиль. Эта модель также является лидером продаж в Казани (1 тыс. 635 шт.) и Волгограде (931 шт.). Еще одна вазовская модель — LADA 2170 — возглавляет аналогичный рейтинг в Самаре (1 тыс. 205 шт.)

Как отмечают эксперты, в 15 российских городах с населением более 1 млн жителей лидерами вторичного рынка являются шесть моделей: Ford Focus, Toyota Corolla, Daewoo Nexia, Hyundai Accent, LADA 2114 (хэтчбек «Самара») и LADA 2170 (седан «Приора»).

Лидером по числу завоеванных городов оказывается Ford Focus, который является самым продаваемым автомобилем с пробегом сразу в шести городах. Помимо Москвы, в которой за 11 месяцев этого года было перепродано 9 тыс. 252 «Фокуса», эта модель также первенствует в Санкт-Петербурге (7 тыс. 412 шт.), Екатеринбурге (1 тыс. 472 шт.), Воронеже (1 тыс. 219 шт.), Челябинске (1тыс. 83 шт.) и Нижнем Новгороде (1 тыс. 57 шт.).

В трех сибирских городах на вторичном рынке первенствует Toyota Corolla: Новосибирск (2 тыс. 648 шт.), Красноярск (1 тыс. 648 шт.) и Омск (1 тыс. 591 шт.).

Отметим также, что в Ростове-на-Дону лидером местного вторичного рынка оказывается Hyundai Accent с показателем 1 тыс. 858 перепроданных экземпляров. В Уфе лидирует Daewoo Nexia, результат которой в январе — ноябре 2017 года составил 1 тыс. 189 автомобилей.