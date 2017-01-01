Авиасообщение Пермь-Батуми откроют 15 июня

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Фото: Константин Долгановский

Согласно расписанию рейсов международного аэропорта «Пермь», авиаперелёты из Перми в Грузию и обратно начнутся с 15 июня 2018 года. Полётная программа продлится до 21 сентября.

Перелёты будет производить авиакомпания UVTaero. Тип авиасудна — 50-местный Bombardier CRJ-200.

Вылеты будут осуществляться по вторникам и пятницам: из Перми — в 7.00, из Батуми — в 10.20. Время в пути — 3 часа 20 минут.

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