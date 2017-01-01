Алексей Кудрин и Александр Аузан выступят на Молодёжном форуме в Перми Дискуссионная площадка будет работать в столице Прикамья 20 и 21 февраля

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Работа зимней сессии Молодежного форума будет организована по трём направлениям: «Киберспорт», «Молодёжные Интернет-СМИ», а также «Инновации и техническое творчество». С лекциями в фестивальном доме выступят федеральные эксперты, представители научных и некоммерческих организаций Пермского края.

Экспертами сессии станут бывший министр финансов, заместитель председателя Экономического совета при президенте России, председатель Совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, член экономического совета при президенте РФ Александр Аузан, директор по маркетингу сервисов компании «Яндекс» Андрей Себран и др. Организаторы предполагают, что за два дня работы форума участие в нём примут около 1000 человек в возрасте от 18 до 30 лет. Регистрация будет проходить на сайте http://permfest.ru/.

Напомним, в первый раз Молодёжный форум «Пермский период» прошёл в сентябре 2017 года. События девяти площадок форума посетило около 3 тыс. человек из 44 муниципалитетов Прикамья. Среди гостей было 18 представителей зарубежных стран, поэтому мероприятие приобрело статус международного. На форуме работали почти 100 спикеров и экспертов, среди которых экс-министр культуры Москвы Сергей Капков, член Совета по развитию ФК и спорта при президенте РФ Сергей Кущенко, четырёхкратный олимпийский чемпион по гимнастике Алексей Немов, двухкратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева, руководитель аппарата комитета СФ по конституционному законодательству Петр Кучеренко, а также блогер, специалист по работе с социальными медиа Андрей Фрольченков.