В Прикамье приобретена первая электростанция для майнинга криптовалют в России

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Затраты на оборудование для майнинга окупаются за шесть месяцев

Фото: Константин Долгановский

В конце декабря 2017 года бизнесмен Алексей Колесник купил у «Т Плюс» две ТЭС в Пермском крае и Удмуртии. Как сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье», на основе ТЭС бизнесмен может создать дата-центр и майнинговую ферму.

По официальным данным, покупателем актива у «Т Плюс» выступила Надежда Симанова. Но, по данным «КоммерсантЪ-Прикамье», реальным приобретателем стал Алексей Колесник, в конце декабря возглавивший ООО «Губахинская энергетическая компания» (ГЭК). Ранее Алексей Колесник руководил комитетом природных ресурсов минприроды Татарстана. Сейчас бизнесмен является гендиректором и основным владельцем (66% ООО «Нордикс-Пермь» (торговля топливом).

В ГЭК входят Кизеловская ГРЭС (Пермский край, 23,6 МВт) и Сарапульская ТЭЦ (Удмуртия, 10 МВт). «Т Плюс» продавала станции раздельно: ГРЭС за 30 млн руб., а ТЭЦ и городские сети — за 129,3 млн руб. Продажа генерации была вызвана убыточностью прежде всего Кизеловской ГРЭС, снабжающей теплом город Губаха.

Операционная эффективность станций ГЭК очень низкая: расход топлива в 1,5 раза выше, чем в среднем в российской энергосистеме. Об этом «Коммерсанту-Прикамье» рассказала аналитик Наталья Порохова. По её оценке, затраты на электроэнергию для дата-центра или майнинга на этих станциях будут на 40% ниже цен для потребителей в этих регионах, но сравнимы с ценами для потребителей в Сибири. Аналитик добавила, что перспективы развития дата-центров в России связаны с ростом требований на хранение данных внутри страны и относительно низкими, по сравнению с мировыми, ценами на электроэнергию (как ключевой категории затрат).

Добавим, что сейчас минфин РФ разрабатывает закон о криптовалютах. Кроме того, с 1 сентября 2015 года сервера, на которых хранятся персональные данные граждан РФ, должны находиться исключительно в пределах страны. С 1 июля 2018 года антитеррористический «пакет Яровой» обяжет интернет-компании хранить информацию о фактах приёма и передачи данных не менее одного года, а операторов связи — три года. При этом центры обработки данных (ЦОД) являются крупными потребителями электроэнергии. Её стоимость в затратах ЦОД достигает 50%, что выше, чем в алюминиевой промышленности. В последнее время на фоне резкого роста котировок биткойна крупный государственный бизнес задумался об участии в его майнинге, хотя бы в качестве продавца электроэнергии.