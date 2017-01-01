В Перми может появиться муниципальный автобусный перевозчик

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Фото: Константин Долгановский

Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», губернатор Пермского края Максим Решетников одобрил идею создания в Перми муниципального автобусного перевозчика. Этот вопрос обсуждался в рамках городского часа, где власти Перми представили концепцию развития системы регулярных перевозок в городе на 2018—2023 годы. Гарантирующий автобусный перевозчик может быть образован либо на базе МУП «Пермгорэлектротранс», либо отдельной структурой.

Напомним, вопрос о создании муниципального автобусного перевозчика обсуждается депутатами гордумы Перми уже не первый год. Они считают, что создание такого перевозчика позволит обезопасить горожан от демаршей частных предпринимателей, контролирующих сегодня сегмент автобусных перевозок.

В конце ноября программа развития транспорта была представлена городским депутатам. Тогда «Пермгорэлектротранс» отмечал, что для дальнейшего развития предприятию необходимо решить накопившиеся проблемы, которые в первую очередь связаны с изношенностью инфраструктуры и подвижного состава.

Средний возраст трамвайного парка составляет 18 лет. На текущие ремонты необходимо 14,7 млн руб. Для сохранения должного уровня обслуживания требуется обновление трамвайного парка не менее чем на 20 единиц ежегодно. Средний возраст контактной сети составляет 39 лет. В настоящее время необходимы ремонтные и восстановительные работы на общую сумму 253,8 млн руб. Ремонта требуют и трамвайные пути: около 65 км трамвайных путей из 110 км находятся в трёх-четырёхкратном просроке капитального ремонта.

Кроме того, департамент дорог и транспорта планирует увеличить доли перевозок трамваями с 12,2% до 25% общего объёма. Трамвайная сеть должна стать базой для перевозок в центральной части города. Планируется развивать перевозки трамваями как в центре города, так и отдалённых микрорайонах: Садовом, Парковом, Владимирском, Крохалева, Нагорном.

Помимо этого, запланирована оптимизация сети автобусных маршрутов и переход на новый принцип заключения контрактов с перевозчиками. Предлагается перейти на авточасы. Так, выручка от продажи билетов будет поступать не перевозчику, а напрямую в «Гортранс», а у перевозчиков будут закупаться определённые объёмы транспортной работы. Мэрия предлагает отказаться от единого тарифа на перевозки и перейти на систему тарифов, где стоимость поездки будет различаться в зависимости от способа оплаты, количества поездок или расстояния.