Краевой детский санаторий получил 47 млн рублей из фонда президента РФ

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Фото: Константин Долгановский

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края «Краевой детский санаторий для больных туберкулёзом №1 «Ирень», расположенное в Кунгурском районе Прикамья, получил 46,9 млн рублей из резервного фонда президента РФ Владимира Путина.

Деньги на ремонт здания столовой, спальных корпусов №№ 2 и 4 были выделены по инициативе губернатора Пермского края Максима Решетникова. В свою очередь, краевой минздрав подготовил всю необходимую проектно-сметную документацию, провёл экспертизу и конкурсные процедуры.

Контракт с подрядчиком заключен. По словам главного врача ГБУЗ ПК «Краевой детский санаторий для больных туберкулёзом №1 «Ирень» Юрия Чистых, ремонтные работы начнутся уже в ближайшее время. Завершить их предполагается до конца 2018 года.

Контракт предусматривает ремонт первых этажей спальных корпусов: утепление наружных стен, замену инженерных коммуникаций, модернизацию системы пожарной сигнализации, а также замену кровли одного из корпусов. Будет отремонтирована столовая, над которой после завершения работ разместятся стоматологический и физкабинеты.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края