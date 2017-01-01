В выходные в Пермский край придут тридцатиградусные морозы Предстоящее арктическое вторжение станет для Прикамья первым за текущую зиму

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Как сообщает ГИС-Центр ПГНИУ, днём 12 января температура воздуха на большей части региона не превысит -20°. Таким образом, впервые с начала января температура опустится ниже климатической нормы, причём на севере края сразу на 10°.

В ночь на 13 января ожидается малооблачная погода со слабым ветром. В Перми минимальная температура может опуститься до -30°, а на остальной территории края -до -27…-33°. Ночь окажется не такой морозной лишь по северным районам.

В субботу днём по югу края ожидается малооблачная погода без осадков с максимальной температурой -20…-25°. По северу температура повысится до -20°. При этом возможен слабый снег.

В воскресенье с северо-западным ветром на Урал начнёт поступать тёплый и влажный воздух с Баренцева моря. Повышение температуры будет наиболее заметным по северу края. Здесь пройдёт слабый снег, ночью ожидается -15…-20°, а во второй половине дня потеплеет до -10°. На остальной территории края будет холоднее (по югу края до -30°, в Перми — около -20°). Потепление начнётся позже и будет не таким значительным — днём потеплеет до -12…-17°.

15 января заток тёплого и влажного воздуха с Баренцева моря продолжится, и температура по северу края повысится до -3…-5°, а на остальной территории — до -5…-10°. Однако затем начнётся постепенное похолодание. По прогнозам синоптиков, влияние антициклонов может сохраниться на длительное время, поэтому сильных снегопадов в Пермском крае может не быть как минимум до конца следующей недели.