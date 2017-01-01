Интеллектуальные активы компании «Прогноз» оценили в 240 млн рублей

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Фото: Константин Долгановский

В рамках процедуры банкротства пермского IT-разработчика АО «Прогноз» оценочная компания «Лофт» провела рыночную оценку исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности акционерного общества, сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье».

Оценка 107 объектов проводилась по состоянию на 25 декабря 2017 года, общая рыночная стоимость продуктов и программных решений «Прогноза», включая платформы PrognozPlatform 7 и 8, составила 241,3 млн руб.

Оценщики исходили из предположения, что единственно возможным путем получения дохода от этих объектов является доход от лицензирования ООО «Форсайт», которое с декабря 2016 года стало обладателем расширенной лицензии на программное обеспечение «Прогноза». Кроме того, «Форсайт» получил право выступать эксклюзивным дистрибьютором всех программных продуктов «Прогноза» и заключать договоры о сотрудничестве с существующими и новыми партнерами от своего имени. Также, «Форсайт» стал лицензиатом всех зарегистрированных товарных знаков компании «Прогноз», отмечает издание.

Конкурсный управляющий АО «Прогноз» Елена Удовиченко пояснила «Ъ-Прикамье», что, в соответствии с законом о банкротстве, порядок и начальная стоимость продажи прав на объекты интеллектуальной собственности будут утверждаться собранием кредиторов. «На данный момент порядок не разработан. Не исключено, что все права на интеллектуальную собственность будут сформированы в один лот. Собрание будет проведено не позднее 15 февраля», — уточнила Елена Удовиченко.