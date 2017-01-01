К «гонке объединений» муниципалитетов присоединился Кунгурский район С 14 по 23 января в сельских поселениях Кунгурского муниципального района пройдут публичные слушания

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

На последнем заседании Земского собрания Кунгурского муниципального района заместитель главы района по внутренней политике и общественной безопасности Евгений Еремеев сообщил, что на данный момент разработана дорожная карта, определяющая последовательность действий.

Так, в декабре 2017 года во всех сельских поселениях Кунгурского района прошли заседания Советов депутатов, на которых было объявлено о проведении публичных слушаний по вопросу преобразования сельского поселения путём присоединения к Кунгурскому городскому округу, сообщает газета «Новости Кунгурского края».

После проведения публичных слушаний во всех сельских поселениях Кунгурского района должны состояться заседания Советов депутатов, где будет рассмотрен вопрос объединения Кунгура и района в городской округ. При принятии положительного решения местные депутаты направят соответствующее письмо в представительные органы города и района, объясняет издание.

Первые публичные слушания пройдут 14 января в селе Моховое, последние — 23 января в Мазунинском сельском поселении.

«Новый компаньон»