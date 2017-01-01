Жители Чайковского поддержали объединение города и района

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Игорь Катаев

Сегодня, 11 января, в местном театре драмы и комедии прошли публичные слушания по вопросу наделения Чайковского статусом городского округа.

Как сообщил «Новому компаньону» глава района Чайковского района Юрий Востриков, на слушания пришли более двухсот человек. Противников не было, и присутствующие единогласно поддержали процесс объединения.

Отметим, объединить город и район планируют летом 2018 года. В сентябре собираются избрать новый состав депутатов городского округа, а в октябре, по результатам конкурса, главу округа.