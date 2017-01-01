Администрация Гайнского района выплатила 7 млн рублей долга предпринимателям

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Фото: Константин Долгановский

Прокуратура Гайнского района Пермского края выявила факты нарушения сроков оплаты выполненных и принятых работ по муниципальным контрактам, заказчиком по которым являлась местная администрация.

В ходе проверок было установлено, что подрядчики-предприниматели в течение 2017 года выполнили работы по ремонту автомобильных дорог и благоустройству на территории Гайнского муниципального района. Однако оплата по четырём муниципальным контрактам так и не была проведена. Общая сумма задолженности администрации перед предпринимателями составила 7 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

Прокуратура провела заседание рабочей группы с приглашением заказчика и подрядчиков, на котором обсудили сроки погашения возникшей задолженности. Кроме этого, главе администрации Гайнского муниципального района внесено представление, а в отношении органа местного самоуправления возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.32.5 (нарушение срока оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд) КоАП РФ.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования задолженность в сумме 6,9 млн рублей была погашена, оставшаяся сумма будет выплачена исполнителям контрактов в течение января 2018 года. Административные материалы находятся на рассмотрении в УФАС по Пермскому краю.